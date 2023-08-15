Путин не исключил, что НАТО хочет полностью интегрироваться с AUKUS

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - НАТО собирается полностью интегрироваться с блоком AUKUS (Австралия, Великобритания, США), заявил президент РФ Владимир Путин.

"США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия. Продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий по сути направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений", - сказал он в видеообращении к участникам одиннадцатой Московской конференции по международной безопасности.

"Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS", - отметил Путин.

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия озабочена проектами в сфере военных ядерных технологий объединения AUKUS.

"Отмечаем характерную тенденцию создания по подобию НАТО регионального объединения AUKUS. Особую озабоченность вызывает тот факт, что первым практическим проектом этого альянса стало сотрудничество в сфере военных ядерных технологий",- сказал он.