Военные РФ сообщили о ночном ударе по ключевым оборонным предприятиям Украины

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на вторник нанесли морские и авиаудары по ключевым предприятиям украинской "оборонки", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, цель удара достигнута - все назначенные объекты поражены.

"Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб", - сказал Конашенков.

Он также добавил, что российские военные нанесли удар по пункту управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ в Краматорске Донецкой народной республике.

"В районе населенного пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ", - сказал генерал.

По его словам, всего за сутки армия РФ нанесла удары по живой силе и военной технике ВСУ в 172 районах.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", - отметил Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, за сутки уничтожены 25 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11315 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12246 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.

Он добавил, что российские военные за прошедшие сутки отразили попытки наступательных действий ВСУ на запорожском, купянском, донецком и красно-лиманском направлениях.

По его словам, на донецком направлении отражено 11 атак ВСУ, на купянском - шесть, на запорожском и красно-лиманском направлениях - по три атаки ВСУ.