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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:37

Гражданина Украины в РФ приговорили к двум годам колонии за хакерские атаки

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд признал гражданина Украины Романа Усачева виновным по делу о хакерских атаках на российскую критическую информационную инфраструктуру, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Подсудимый приговорен к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тысяч рублей по ч.1 ст. 274.1 УК (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России).

"Установлено, что проживая в городе Харцызск Донецкой области (ДНР - ИФ), фигурант осуществлял компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение", - говорится в сообщении.

ДНР Украина Харцызск Донецкая область Ростов-на-Дону ФСБ
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