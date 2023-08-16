Гражданина Украины в РФ приговорили к двум годам колонии за хакерские атаки

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд признал гражданина Украины Романа Усачева виновным по делу о хакерских атаках на российскую критическую информационную инфраструктуру, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Подсудимый приговорен к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тысяч рублей по ч.1 ст. 274.1 УК (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России).

"Установлено, что проживая в городе Харцызск Донецкой области (ДНР - ИФ), фигурант осуществлял компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение", - говорится в сообщении.