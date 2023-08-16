КС РФ проверит принципы привлечения к субсидиарной ответственности по налоговым долгам

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу бывшей предпринимательницы, которая настаивает на недопустимости взыскания налоговых штрафов с контролирующих лиц обанкротившихся компаний в рамках привлечения их к субсидиарной ответственности, а также отказа в оспаривании размера претензий налогового органа, свидетельствует картотека суда.

С жалобой в КС РФ обратилась Людмила Ваулина. Она с января 2014 года по октябрь 2017-го была владельцем и гендиректором ООО "Грибной сезон". Эта компания занималась оптовой торговлей фруктами и овощами, ее выручка варьировалась от 302,74 млн рублей до 526,74 млн рублей в год при чистой прибыли от 631 тыс. рублей до 1 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Через два месяца после ухода Ваулиной из компании в нее с выездной проверкой за 2014-2016 годы пришла налоговая инспекция. По итогам ревизии компании были доначислены 117,36 млн рублей, из которых 81,95 млн рублей - налог на прибыль и НДС, 23,7 млн рублей - пени и 11,7 млн рублей - штрафы. Основанием для этого решения стал вывод налогового органа о получении компанией необоснованной налоговой выгоды благодаря использованию в качестве контрагентов фирм-"однодневок", которые в действительности товар ей не поставляли, свидетельствуют материалы судебного спора.

Затем налоговый орган инициировал процедуру банкротства "Грибного сезона", но вскоре суд прекратил ее из-за отсутствия у компании средств для оплаты расходов по делу. После этого инспекция обратилась в суд с иском о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам "Грибного сезона" Ваулиной и ее гражданского мужа Владимира Червякова. Именно он фактически был контролирующим лицом компании - так, согласно материалам суда, заявляли позднее и он, и Ваулина. По документам же Червяков был гендиректором и учредителем одного из контрагентов компании - ООО "Фреш4Ю", обладающей признаками фирмы-"однодневки": у нее не было расходов, типичных для действительно ведущих деятельность организаций.

Требования налогового органа были удовлетворены - суды трех инстанций взыскали солидарно с Ваулиной и Червякова 117,36 млн рублей.

При этом суды в процессе о привлечении к субсидиарной ответственности отвергли их попытки оспорить сумму претензий по решению налогового органа и доказать реальность операций с сомнительными поставщиками. "Указанное решение вступило в законную силу и пересмотру в настоящем деле не подлежит", - говорится в определении апелляции.

Отклонили суды также просьбу Ваулиной и Червякова применить в их деле постановление КС РФ 39-п от 2017 года. В нем КС РФ, проверяя нормы Гражданского и Налогового кодексов РФ, заявил о невозможности взыскания налоговых штрафов организаций с физлиц, осужденных за их налоговые недоимки, а также о праве судов при определении размера возмещения вреда учитывать имущественное положение подсудимого, в частности, факт обогащения в результате совершения налогового преступления, степень вины и т.д.

Девятый арбитражный апелляционный суд счел, что упомянутое постановление КС РФ в рассматриваемом деле не применимо, поскольку не касается закона о банкротстве. "Ответчики привлекаются к субсидиарной ответственности на основании ст. 61.11 закона о банкротстве, в связи с чем указанное постановление к настоящему делу не применимо", - резюмировала апелляция.

Судья ВС РФ Ирина Букина не нашла оснований для передачи жалобы Ваулиной на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

После этого Ваулина обратилась в КС РФ. Она настаивает, что и в случае привлечения к субсидиарной ответственности по налоговым долгам предприятия-банкрота должны применяться единые принципы: налоговые штрафы организаций не должны перекладываться на физлиц, а суды при определении суммы ответственности должны исходить из принципа ее соразмерности и адекватности. В частности, в своей жалобе в КС РФ Ваулина пишет, что взыскание с нее 117,36 млн рублей ведет к ее разорению, что отражается на правах ее пяти детей.

Ваулина просит КС РФ признать пункты 9 и 11 статьи 61.11 закона о несостоятельности неконституционными, поскольку на практике они позволяют привлекать к субсидиарной ответственности исключительно на основании решения налогового органа, без проверки доводов контролирующего лица, а также взыскивать суммы без учета принципов соразмерности, справедливости наказания, в том числе с учетом налоговых штрафов.

КС РФ принял жалобу к рассмотрению.