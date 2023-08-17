Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сбили украинский ударный беспилотник над Белгородской областью.
"Сегодня около 9:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.
"Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - заявили в ведомстве.
По данным Минобороны, в результате пресеченной атаки пострадавших и разрушений нет.