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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сбили украинский ударный беспилотник над Белгородской областью.

"Сегодня около 9:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, в результате пресеченной атаки пострадавших и разрушений нет.

Минобороны Белгородская область
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