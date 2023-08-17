Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

В Минпромторге пообещали вдвое повысить боевую мощь бомбардировщиков Ту-95МС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Боевая мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в текущем году вдвое будет увеличена за счет двигателей, заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров в ходе посещения "ОДК-Кузнецов" в Самаре.

"В этом году по программе Ту-95МС благодаря "Кузнецову" будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков", - сказал замминистра.

Он также напомнил о выпуске глубоко модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М с новыми двигателями НК-32.02

"Безусловно, двигатели тоже производятся здесь, НК-32 второй серии. И мы уже видим надежность в этой серийности, и долгосрочные программы, которые обеспечивало правительство РФ, все осуществлены", - сказал Бочаров.

Самолёты Ту-95МС, как и Ту-160, - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в глубоком тылу противника.

Минпромторг Ту-95МС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти РФ подготовят предложения по продвижению российских видеоигр за рубежом

Власти РФ подготовят предложения по продвижению российских видеоигр за рубежом

ВТБ вслед за Сбербанком повысил ставки по вкладам

ВТБ вслед за Сбербанком повысил ставки по вкладам

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

"Ведомости" сообщили о решении пока не ужесточать валютный контроль

Сбербанк повысил ставки по вкладам, максимальная теперь составляет 12%

Сбербанк повысил ставки по вкладам, максимальная теперь составляет 12%

Минтруд РФ будет назначать ежемесячную выплату ветеранам СВО автоматически

Минтруд РФ будет назначать ежемесячную выплату ветеранам СВО автоматически

Что произошло за день: среда, 16 августа

Губернатор Камчатки предложил ввести в России "рыбные четверги"

Шадаев оценил дефицит айтишников в РФ в 500-700 тыс. человек

Шадаев оценил дефицит айтишников в РФ в 500-700 тыс. человек

Природные пожары прошли в РФ площадь в 1,5 раза больше, чем в 2022 году

Природные пожары прошли в РФ площадь в 1,5 раза больше, чем в 2022 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });