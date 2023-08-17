В Минпромторге пообещали вдвое повысить боевую мощь бомбардировщиков Ту-95МС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Боевая мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в текущем году вдвое будет увеличена за счет двигателей, заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров в ходе посещения "ОДК-Кузнецов" в Самаре.

"В этом году по программе Ту-95МС благодаря "Кузнецову" будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков", - сказал замминистра.

Он также напомнил о выпуске глубоко модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М с новыми двигателями НК-32.02

"Безусловно, двигатели тоже производятся здесь, НК-32 второй серии. И мы уже видим надежность в этой серийности, и долгосрочные программы, которые обеспечивало правительство РФ, все осуществлены", - сказал Бочаров.