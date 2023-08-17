В России с начала СВО заблокировали в сети около 190 тыс. фейков

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) с начала специальной военной операции заблокировал в России около 30 тыс. материалов с призывами к несанкционированным акциям против СВО, а также более 270 тыс. материалов с фейками и экстремистским контентом, сообщил замглавы регулятора Вадим Субботин.

"С начала специальной военной операции на Украине Роскомнадзор выявил и заблокировал порядка 30 тыс. призывов к несанкционированным акциям против специальной военной операции, в которых содержались и призывы к массовым беспорядкам на территории РФ", - сказал Субботин в четверг на круглом столе "Цифровая трансформация общества и ее влияние на национальную безопасность и социально-экономическое развитие" в рамках форума "Армия-2023".

Также, по его словам, с 24 февраля 2022 года были заблокированы в РФ "почти 190 тыс. (материалов) с недостоверной информацией и почти 85 тыс. материалов с элементами экстремистского контента".

"Ограничен доступ к большому количеству украинских пропагандистских ресурсов, которые, как вы все знаете, полностью подчинены пропаганде Запада, и достаточно большому количеству антироссийских информационных ресурсов", - добавил Субботин.

По его словам, "нашим людям рассказывали об огромных потерях среди ВС РФ, громадных жертвах среди мирного населения от наших ударов, непрофессионализме нашей армии, экономическом коллапсе, разного рода конспирологиях и даже о надвигающейся и готовившейся нами же ядерной войне". "Но как мы знаем, наша страна и наши люди всегда впереди себя несли флаг правды, к правде (мы) всегда стремимся", - сказал Субботин.

По мнению замглавы РКН, "механизмы стары, но на сегодняшний день цифровизация позволяет первое - точнее, второе - быстрее, и третье - самое главное - глубже внедрять нужные смыслы". "Когнитивная война, о которой мы сегодня говорим, - это создание диссонанса, поляризация мнений, радикализация групп и, как следствие, - раскол общества. Попытки провернуть это продолжаются в нашей стране", - сказал он.