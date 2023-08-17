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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Десять спортсменов госпитализированы после посещения бассейна в санатории Сочи

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Врачи скорой медицинской помощи Лазаревского района Сочи госпитализировали группу спортсменов, которые после бассейна санатория "Аврора" почувствовали слабость и недомогание, сообщили "Интерфаксу" в Роспотребнадзоре в четверг.

"В санатории "Аврора" Лазаревского района из Москвы прибыла группа спортсменов: 14 детей и 7 сопровождающих тренеров. Они посетили сауну и бассейн. После чего, пожаловались на кашель, недомогание и слабость", - сообщил представитель Роспотребнадзора.

По его словам, в санаторий вызвали три бригады скорой медицинской помощи.

"10 человек госпитализированы по скорой помощи", - отметил представитель ведомства.

Он также заявил, что в свою очередь, сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов, а информацию о ЧП отправили в прокуратуру Краснодарского края.

Роспотребнадзор Сочи
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