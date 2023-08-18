Полеты во все четыре аэропорта Москвы ограничивались в ночь на пятницу

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Полеты во все четыре аэропорта Москвы из соображений безопасности ограничивались в ночь на пятницу, сообщили в Росавиации журналистам.

"Сегодня утром, 18 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорты Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский. В 04:30 московского времени ограничения на прием и отправку рейсов были сняты", - сообщила представитель Росавиации.

На запасные аэропорты, по ее словам, было перенаправлено семь рейсов: три на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три в Пулково (Санкт-Петербург), один рейс из Стамбула приземлился в Минске. После отмены ограничений на использование воздушного пространства пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.

"В настоящее время аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают штатно", - отметили в Росавиации.

Ночью ПВО сбили беспилотник при попытке пролета на Москву, обломки упали в зоне Экспоцентра, предварительно, пострадавших нет, сообщил ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.