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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

В России в 2024 году запланировали начать производство туристических автобусов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Начать производство туристических автобусов планируется в России в 2024 году, сообщил в субботу журналистам в Бийске вице-премьер правительства России Денис Мантуров, прибывший с рабочей поездкой в Алтайский край.

"Сейчас производство туристических автобусов разных классов уже осваивают ГАЗ и "Волгабас", их предсерийные образцы проходят сертификацию. Рассчитываем на запуск производства в первом квартале 2024 года. "Соллерс" также ведет переговоры о запуске производства таких автобусов в ОЭЗ (особая экономическая зона) "Алабуга" с восточным партнером", - сказал он.

По его словам, до конца года совместно с Минэкономразвития предстоит определить потребности российских регионов в таких автобусах.

Как отметил Мантуров, "рассчитываем, что с началом серийного производства мощности отечественных предприятий смогут в полной мере удовлетворить эти потребности".

Минэкономразвития Денис Мантуров ГАЗ Соллерс Волгабас
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