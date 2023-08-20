Пострадавший из-за атаки дрона ВСУ вокзал в Курске работает в штатном режиме

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожники проводят ремонтно-восстановительные работы на железнодорожном вокзале в Курске, пострадавшем ночью в воскресенье в результате атаки украинского беспилотника.

"В настоящее время вокзал Курска работает в штатном режиме", - сообщила пресс-служба Московской железной дороги в своем телеграм-канале.

Как отмечается, движение поездов по станции не прерывалось.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате ночного удара украинского беспилотника по железнодорожному вокзалу Курска были повреждены крыша, фасад и первая платформа. В результате падения БПЛА пострадали пять человек. Пожар на вокзале был ликвидирован в 3:46 утра. По данному факту проводятся следственные действия.