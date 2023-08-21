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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Геологоразведка дает компании право не проводить восстановление леса

Геологоразведка дает компании право не проводить восстановление леса
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Недропользователь может быть освобожден от обязанности по проведению компенсационного лесоразведения только в случае геологоразведки, сообщила пресс-служба Рослесхоза.

Ведомство получает вопросы о необходимости проведения компенсационного лесовосстановления от арендаторов, которые занимаются геологическим изучением недр, в связи с этим оно публикует соответствующие разъяснения.

"Недропользование зачастую осуществляется по совмещенной лицензии: на геологоразведку и на добычу. При этом от компенсационного лесовосстановления лесопользователь освобождается только при геологоразведке. Мы дали разъяснения, как это работает", - сообщила через пресс-службу начальник Управления правового обеспечения и использования лесов Рослесхоза Елена Бородавкина.

Компания освобождается от обязанности по проведению компенсационного лесовосстановления, если соблюдает ряд условий. Во-первых, цель использования лесов согласно договору аренды - исключительно геологоразведка. Во-вторых, инфраструктура, создающаяся в лесу, нужна только для геологического изучения недр и входит в перечни, утвержденные правительством (распоряжения правительства № 999-р от 23.04.2022 и № 1084 от 30.04.2022).

В остальных случаях - недропользователь обязан выполнить компенсационное лесовосстановление в соответствии с лесным законодательством.

Как сообщал ранее Рослесхоз, ежегодно проводятся масштабные работы по искусственному лесовосстановлению в рамках проектов "Сохранение лесов" и "Экология". В 2023 году мероприятия по лесоразведению запланированы на площади более 1,4 млн га.

Рослесхоз Елена Бородавкина
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