Патрушев проведет в Магадане совещание по нацбезопасности на Дальнем Востоке
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет во вторник, 22 августа, в Магадане совещание по вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба СБ РФ.
"22 августа в Магадане секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Дальневосточного федерального округа с участием глав регионов Дальнего Востока и представителей федеральных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.