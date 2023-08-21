Что произошло за день: понедельник, 21 августа

Причины крушения "Луны-25", погибшие в московских коллекторах диггеры и шахматная победа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два беспилотника были обезврежены в Московской области. Один БПЛА самолетного типа был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Рузском районе. Еще один был уничтожен силами ПВО над территорией Истринского района. В результате утренней атаки беспилотников в Подмосковье пострадали два человека. Почти 50 рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы в период ограничений работы четырех аэропортов Москвы.

- "Роскосмос" назвал основной причиной ЧП с "Луной-25" сбой при отключении двигателя. Глава госкорпорации Юрий Борисов уверен, что прерывать лунную программу стало бы неверным решением, Россия намерена участвовать в "лунной гонке".

- Несколько диггеров погибли в Москве, отправившись в ливень на экскурсию по подземным коллекторам. Предположительно, группа туристов состояла из 8 человек. Поиск пропавших продолжается. Экскурсии с диггерами по Неглинной приостановлены.

- США призвали своих граждан покинуть Белоруссию в связи с закрытием пограничных пунктов пропуска на границе с Евросоюзом. Также дипломаты рекомендуют американцам воздержаться от въезда в РФ и Польшу.

- Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков. Для физлиц минимальная комиссия вырастет вдвое - до $1 тысячи. Комиссию за зачисление средств из других банков в долларах США в размере 50% от суммы перевода для физлиц банк ввел с 20 июня (минимальная сумма тогда была установлена в размере $500). Максимальный размер комиссии с 1 сентября составит $10 тысяч.

- Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса. Отмечается, что этот шаг приведет к прекращению планов по продаже российского бизнеса и к прекращению присутствия группы в РФ.

- Россиянка Александра Горячкина стала обладательницей Кубка мира по шахматам. В финале она победила представительницу Болгарии Нургюл Салимову.