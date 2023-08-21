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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Почти 50 рейсов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений полетов в Москве

Почти 50 рейсов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений полетов в Москве
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Почти 50 рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты в период ограничений работы четырех аэропортов Москвы ранее утром в понедельник, сообщили в Росавиации.

"Сегодня утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, также - в аэропорт Жуковский. В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга", - сказала представитель Росавиации журналистам.

После отмены ограничений (с 8:30 по московскому времени) пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения, добавила она.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, в Подмосковье в понедельник был обнаружен украинский беспилотник, после работы средств радиоэлектронной борьбы он упал в Рузском районе. Позже министерство сообщило, что еще один украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен силами ПВО над территорией Истринского района Московской области.

Москва Росавиация
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