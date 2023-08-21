Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - DP Eurasia N.V., мастер-франчайзи сети Domino's Pizza в Турции, России, Грузии и Азербайджане, может инициировать банкротство российского юрлица ООО "Пицца Ресторантс", сообщила группа.

"В условиях все более сложной обстановки холдинговая компания российской Domino's Pizza вынуждена пойти на этот шаг, который приведет к прекращению планов по продаже российского бизнеса и к прекращению присутствия группы в РФ", - говорится в сообщении.

Компания еще не приступала к процессу банкротства, планирует начать этот процесс в соответствии с российским законодательством.

Весной 2022 года DP Eurasia N.V. сообщила о приостановке инвестиций в России и об отказе от роялти от российского бизнеса. В конце прошлого года группа заявила о проведении оценки присутствия на российском рынке, которая, в частности, предусматривала вариант возможной продажи бизнеса.