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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В Думу направлена законодательная инициатива о вычете по НДФЛ за услуги ветеринара

В Думу направлена законодательная инициатива о вычете по НДФЛ за услуги ветеринара
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга направило в Госдуму проект законодательной инициативы, согласно которой с 2024 г. граждане смогут получить налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной за оказанные услуги по ветеринарному обслуживанию домашних животных.

Поправки, как следует из электронной базы данных Госдумы, предлагается внести в ст. 220 Налогового кодекса РФ.

Сумму налогового вычета предлагается установить в размере не более 50 тыс. рублей на каждое животное и в отношении не более двух животных за один налоговый период. При этом вычет предоставляется только владельцу животного и при предоставлении документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.

Согласно данным Росстата, которые приводят авторы, объем рынка ветеринарных услуг в 2022 г. составил 35 млрд 352,4 млн руб. Согласно финансово-экономическому обоснованию, предельный размер выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ в случае принятия законопроекта может составить 4 млрд 595,812 млн руб.

Вместе с тем, по мнению авторов, фактический размер выпадающих доходов будет ниже, поскольку часть ветеринарных услуг оказывается юридическим лицам; предоставление имущественного налогового вычета носит заявительный характер; устанавливается максимальный размер имущественного налогового вычета.

"Сегодня более 50% семей в России имеют домашних питомцев. В нашей стране насчитывается около 65 млн кошек и собак, которые находятся на содержании у граждан, и это число с каждым годом растет. При этом 83% владельцев считают домашнее животное членом семьи, другом, компаньоном. Безусловно, владельцы животных переживают за своих питомцев и стараются продлить им жизнь", - отмечают авторы. "Принятие и реализация проекта федерального закона будет способствовать сохранению и укреплению здоровья и снижению страданий домашних животных, предотвращению распространения заразных болезней", - говорится в пояснительной записке к документу.

НДФЛ Санкт-Петербург Госдума
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