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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Персонажи "Простоквашино" станут героями мобильных игр

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм"и разработчик видеоигр "КБ Продакшн" создадут семь обучающих мобильных, которые будут основаны на мультсериалах "Умка", "Простоквашино", "Ну, погоди! Каникулы" и других проектах студии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

"Киностудия "Союзмультфильм" совместно с "КБ Продакшн" готовит 7 развивающих мобильных игр для детей дошкольного возраста. Они будут основаны на современных мультсериалах киностудии – "Оранжевая корова", "Простоквашино", "Ну, погоди! Каникулы", "Умка", "Енотки"", - сообщил коммерческий директор киностудии Владимир Чибисов, слова которого привели в пресс-службе.

Как ожидается, игры помогут детям научиться основам счета, а также будут способствовать развитию эрудиции, дадут знания об окружающем мире. В игры будут интегрированы персонажи киностудии. Для реализации проекта разработчик получил грант Института развития интернета (ИРИ).

Союзмультфильм Умка Простоквашино
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