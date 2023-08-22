Полномочия главного финансового омбудсмена РФ Воронина продлены на пять лет

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России принял решение продлить на пять лет полномочия Юрия Воронина в должности главного финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в РФ, сообщает регулятор.

Юрий Воронин впервые был назначен на должность главного финансового уполномоченного 3 сентября 2018 года.

Согласно федеральному закону "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (от 4 июня 2018 № 123-ФЗ) главный финансовый уполномоченный назначается советом директоров ЦБ по представлению председателя Банка России, согласованному с президентом РФ.

Служба финансового уполномоченного была создана в РФ для досудебного урегулирования споров потребителей финансовых услуг с финансовыми организациями, в том числе со страховщиками, банками, НПФами, микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами.