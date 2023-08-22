Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Полномочия главного финансового омбудсмена РФ Воронина продлены на пять лет

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России принял решение продлить на пять лет полномочия Юрия Воронина в должности главного финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в РФ, сообщает регулятор.

Юрий Воронин впервые был назначен на должность главного финансового уполномоченного 3 сентября 2018 года.

Согласно федеральному закону "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (от 4 июня 2018 № 123-ФЗ) главный финансовый уполномоченный назначается советом директоров ЦБ по представлению председателя Банка России, согласованному с президентом РФ.

Служба финансового уполномоченного была создана в РФ для досудебного урегулирования споров потребителей финансовых услуг с финансовыми организациями, в том числе со страховщиками, банками, НПФами, микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами.

Банк России Юрий Воронин ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Воронежской области выявили второй очаг сибирской язвы

Городом-миллионником с самым дешевым в РФ жильем в августе стал Челябинск

Городом-миллионником с самым дешевым в РФ жильем в августе стал Челябинск

В Ливию по приглашению маршала Хафтара прибыла делегация российских военных

Игорю Стрелкову в "Лефортово" потребовалось лечение

Власти Брянской области сообщили об отражении атаки диверсантов

В парке "Зарядье" снова провели эвакуацию

Главу фирмы-организатора смертельной диггерской экскурсии в Москве задержали в Петербурге

Военные РФ заявили об уничтожении близ острова Змеиный катера с десантниками ВСУ

Глава ВТБ Костин выдвинут кандидатом в совет директоров ОСК

Глава ВТБ Костин выдвинут кандидатом в совет директоров ОСК

Минпромторг сообщил о работе над созданием российского аналога "Зепатира"

Минпромторг сообщил о работе над созданием российского аналога "Зепатира"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });