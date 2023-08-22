В Ливию по приглашению маршала Хафтара прибыла делегация российских военных

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российская делегация во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым прибыла в Ливию по приглашению маршала Халифы Хафтара, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, подготовленный по итогам переговоров на 11-й Московской международной конференции по безопасности и форуме "Армия-2023".

"В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий", - сказали в Минобороны РФ.