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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Более 150 человек эвакуировали при пожаре в красноярской пятиэтажке

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Возгорание в многоквартирном доме произошло рано утром в среду в Красноярске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по краю.

"Сегодня в 03:07 (23:07 22 августа мск) поступило сообщение о загорании в квартире на первом этаже в жилом многоквартирном 5-этажном доме на улице 26 Бакинских комиссаров. Площадь загорания составила 18 кв.м. По лестничными маршам, ручным и автолестницам спасено 152 человека, из них 30 детей. Пострадал один человек", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 04:30 (00:30 мск), привлечены 49 спасателей, задействовано 16 единиц техники.

Позднее ведомство проинформировало о ликвидации возгорания.

Красноярск
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