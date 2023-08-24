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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Истребитель МиГ-31 поднимали при приближении к границе РФ норвежского Р-8А

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Северный флот поднимал истребитель-перехватчик МиГ-31 при приближении к российской границе над Баренцевым морем норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон", сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"24 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. (...) Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - заявили в НЦУО РФ.

Там отметили, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской границы в воздух поднимался истребитель МиГ-31 Северного флота.

При приближении российского МиГ-31 иностранный военный самолет выполнил разворот от границы РФ, нарушения госграницы не допущено, сказали в НЦУО.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - заявили российские военные.

Северный флот РФ Норвегия Баренцево море
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