Утвержден план совершенствования законодательства в сфере земельных отношений

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило "дорожную карту" по совершенствованию законодательства для повышения эффективности использования земель.

Как сообщается в пресс-релизе кабинета министров, соответствующее распоряжение подписано 23 августа.

План мероприятий подразумевает разработку ряда законопроектов. Так, Росреестр, Минприроды, Минсельхоз, Минстрой, Минтранс, Минэнерго и Минэкономразвития в октябре 2023 года должны внести в правительство проект федерального закона, предусматривающего создание новых механизмов для наполнения Единого государственного реестра недвижимости сведениями о границах земельных участков, а также данными о зарегистрированных правах на здания, сооружения и помещения.

Еще один законопроект должен закрепить в Земельном кодексе понятие "освоение земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков". Разработкой законопроекта займутся Росреестр, Минприроды, Минсельхоз, Минстрой, Минтранс, Минэнерго и Минэкономразвития. В октябре 2023 года документ должен быть внесен в правительство.

Росреестр, Минцифры, Минстрой, ФАС, Казначейство России, Минфин и Минсельхоз получили задание разработать и представить законопроект об усовершенствовании процедуры торгов земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В правительство проект закона необходимо внести в декабре 2023 года.

Установлению правил определения соразмерности площади земельных участков и расположенных на них строений посвящен еще один законопроект, разработкой которого займутся Росреестр, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минстрой, Минприроды, Минфин, ФАС и ряд других ведомств. Внесение такого документа в правительство намечено на август 2024 года.

В октябре 2023 года в правительство требуется представить законопроект о возможности подготовки документов и подачи заявлений об образовании земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с использованием электронных сервисов единой цифровой платформы "Национальная система пространственных данных".

Проект еще одного федерального закона, сопровождение и доработка которого заложены в "дорожную карту", будет посвящен регулированию вопросов, связанных с определением и изменением видов разрешенного использования земельных участков. В этой работе будут участвовать более десятка министерств и ведомств, среди которых Росреестр, Минэнерго, Минцифры, Минэкономразвития, Минстрой и Минтранс.

В декабре 2023 года в кабмин также должны быть представлены дополнительные предложения по совершенствованию положений Земельного кодекса, касающихся участков, ограниченных в обороте или изъятых из него. Еще один пакет предложений будет посвящен завершению разграничения государственной собственности на землю.

"Повышению эффективности использования земель правительство уделяет особое внимание. Премьер-министр Михаил Мишустин неоднократно подчеркивал, что в России не должно остаться заброшенных участков, границы которых даже не определены", - говорится в пресс-релизе.