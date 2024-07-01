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Правительство одобрило сокращение сроков предоставления земли на торгах

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило законопроект по сокращению сроков предоставления государственной или муниципальной земли на торгах, сообщила пресс-служба Росреестра, который разработал эту инициативу.

"Законопроектом предлагается в два раза (до 14 дней) сократить срок с момента размещения извещения об аукционе до даты его проведения. Также в два раза (до 14 дней) сокращается срок подписания направленных победителю аукциона проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. Ранее эти сроки составляли 30 дней", - рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

По его словам, это сократит инвестиционно-строительный цикл.

Между принятием решения о проведении торгов до извещения об их проведении Росреестр предложил установить срок в три месяца.

Проект закона разработан в рамках "дорожной карты" по повышению эффективности использования земель. Корректировки предлагают внести в Земельный кодекс и статью 3 Федерального закона № 385-ФЗ.

Также Скуфинский добавил, что проект закона - это третий этап в процессе упрощения предоставления участков.

Олег Скуфинский Правительство Росреестр Земельный кодекс
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