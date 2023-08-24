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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Рекомендатель кандидата в федеральный кадровый резерв будет нести личную ответственность

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров на прошедшем в четверг заседании одобрила проекты документов по формированию федерального кадрового резерва на госслужбе.

Как заявил на заседания помощник президента РФ, председатель комиссии Дмитрий Миронов, документы содержат принципиально новые подходы к формированию такого резерва и устанавливают четкие требования к кандидатам.

Так, по его словам, "рекомендатель будет нести личную ответственность за рекомендованное им лицо, в том числе за дальнейшее его карьерное продвижение".

"При представлении главе государства кандидата для назначения на должность высшей группы категории "Руководители" в обязательном порядке потребуется указать, включен ли такой кандидат в федеральный кадровый резерв", - отметил Миронов.

Также предполагается оценивать профессиональный уровень претендентов, их потенциал и управленческую готовность.

Предусмотрена обязательная проверка сведений о доходах, имуществе и обязательствах лиц, претендующих на включение в кадровый резерв.

Кроме того, комиссия одобрила план мероприятий по совершенствованию процедуры проверки сведений с использованием Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ.

"Таким образом в федеральный кадровый резерв на гражданской службе войдут лица высокой управленческой компетентности, в том числе состоящие в настоящее время в иных кадровых резервах, - те, кто заинтересован в развитии страны и соответствующей отрасли, кто разделяет ценности публичной службы и способен решать задачи по внедрению изменений", - выразил уверенность помощник президента РФ.

Он сообщил, что комиссия исходит "из необходимости принятия актов в этом году".

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