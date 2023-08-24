Самарский замминистра здравоохранения подозревается во взятке в 15 млн руб.

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министерства здравоохранения Самарской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в четверг.

По версии следствия, в прошлом году подозреваемый потребовал от директора одной из организаций 15 млн рублей за заключение договоров на поставку медоборудования на общую сумму более 147 млн рублей. В 2023 году директор, действуя в рамках заранее достигнутой договоренности, передал подозреваемому через третье лицо часть взятки в размере 8 млн рублей, считает следствие.

"Летом 2023 года директор организации, действуя уже в рамках оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент", предпринимая меры конспирации, предложенные подозреваемым, передал ему через других лиц оставшуюся часть взятки в размере 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении замминистра возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) по материалам проверки УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщалось, в начале августа заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев был арестован на два месяца.

В региональном Минздраве проходили оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области, подозреваемого в хищении бюджетных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования.