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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Путин пожелал врио херсонского губернатора Сальдо успеха на предстоящих выборах

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пожелал успеха врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо на предстоящих в сентябре региональных выборах, а тот сообщил, что уже зарегистрировался в качестве избирателя.

"Хочу пожелать вам успехов в реализации своих пассивных и активных избирательных прав. Вы работаете активно, в прямом смысле этого слова, но по проблемным вопросам, конечно, напрямую с людьми надо связываться, и я уверен, что вас поддержат", - сказал Путин в ходе встречи с Сальдо в четверг в Кремле.

Сальдо в свою очередь заявил, что уже зарегистрировался для голосования через систему "Мобильный избиратель". "Я сам ею воспользовался, и два дня назад зарегистрировался, и уже имею право голосовать", - сказал глава Херсонской области.

Владимир Путин Владимир Сальдо Херсонская область
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