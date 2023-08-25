Дума проведет в октябре слушания по малому и среднему предпринимательству

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в октябре Госдума планирует провести большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Для построения проактивной экономики "требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности и отрасли передовых технологий", написал Володин в телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, за последние 10 лет, несмотря на санкции, Россия стала самой крупной европейской экономикой.

"Россия, несмотря на более 17,5 тысяч введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятерку мировых лидеров", - указал председатель Госдумы.