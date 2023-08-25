С нового учебного года в школах РФ будут проходить занятия по профориентации

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Занятия по профориентации будут проводиться во всех школах России еженедельно с нового учебного года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к участникам съезда работников образования Новосибирской области.

"С нового учебного года во всех школах внедряется единая модель профориентации. В рамках профминимума 6 - 11 классов еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации "Россия - мои горизонты", - сказал он.

22 марта Кравцов на фестивале "Билет в будущее" в Екатеринбурге анонсировал внедрение новой системы профориентации учащихся.

Он тогда пояснил, что развивать профориентацию в школах предполагается по семи направлениям: предподготовка, урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профобразование и взаимодействие с родителями.

"Мы предлагаем заложить профессиональный ориентационный минимум. Речь о наборе инструментов, который включает три уровня. Базовый - не менее 40 часов, следующий - порядка 60 часов, и третий - порядка 80 часов", - сказал в марте Кравцов.