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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Подготовлена программа развития профессиональной ориентации в российских школах, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в Екатеринбурге.

"Сегодня мы представим модель (профориентации - ИФ) и дальше будем обсуждать. Но с 1 сентября следующего учебного года мы ее будем рекомендовать для использования во всех школах нашей страны", - сказал Кравцов на фестивале "Билет в будущее" в среду.

По его словам, развивать профориентацию в школах предполагается по семи направлениям: предподготовка, урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профобразование и взаимодействие с родителями.

Как отметил министр, данная система должна охватить школьников, начиная с шестых классов.

"Мы предлагаем заложить профессиональный ориентационный минимум. Речь о наборе инструментов, который включает три уровня. Базовый - не менее 40 часов, следующий - порядка 60 часов, и третий - порядка 80 часов", - отметил Кравцов.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
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