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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В Кремле заявили об отсутствии в планах Путина поездки на саммит G20

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите Большой двадцатки, который пройдет в Индии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов у президента нет", - сказал Песков журналистам, отметив, что имеет в виду формат участия, связанный непосредственно с поездкой на саммит.

"Поездки сейчас в повестке дня нет", - добавил он.

"Вы знаете, что президент дистанционно участвовал в БРИКС. Сейчас действительно насыщенный график. Главный акцент на специальную военную операцию", - заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков Владимир Путин G20
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