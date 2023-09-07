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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Песков заявил, что никакого обращения Путина на саммите G20 не будет

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Всю работу от российской стороны на саммите "двадцатки" будет вести глава МИД РФ Сергей Лавров, никакого обращения президента Владимира Путина не планируется, заявили в Кремле.

"Нет, не планируется, всю работу будет вести министр иностранных дел", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, предусмотрено ли на саммите G20 видеообращение главы государства.

Кроме того, в весьма напряженной работе принимают участие шерпа России в "двадцатке", различные эксперты, поскольку согласование документов ведется на экспертном уровне. "Но делегацию нашу возглавляет министр иностранных дел", - сказал Песков.

25 августа Песков сообщил, что Путин не планирует лично присутствовать на саммите "Большой двадцатки", который пройдет в Индии. У него тогда уточнили, может ли российский президент принять участие в саммите дистанционно. "Пока уточняется формат", - сказал тогда Песков.

Саммит G20 пройдет в Дели 9-10 сентября.

Дмитрий Песков МИД РФ G20 Сергей Лавров Владимир Путин
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