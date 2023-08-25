Минобороны РФ сообщило о выведении из строя 73 украинских дронов за сутки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Семьдесят три украинских беспилотника сбиты силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение суток сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 73 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе: в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Шишково Луганской народной республики, Берестовое, Гольмовский Донецкой народной республики, Васильевка, Сладкая Балка, Инженерное и Жовтневое Запорожской области", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

Он сообщил, что за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США, а также одна переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200.

Кроме того, по словам Конашенкова, военные РФ за сутки сбили два украинских боевых самолета Су-25 в ДНР и Херсонской области.

Данные об уничтожении украинской военной техники

По данным Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 464 самолета, 246 вертолетов, 6 085 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11 492 танка и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 042 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 424 единицы специальной военной автомобильной техники.

Российские военные в ночь на пятницу нанесли морской ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры, используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ), также сообщил официальный представитель Минобороны РФ. По его словам, цель удара достигнута - объект поражен.

Отражение атак ВСУ

Российские военные отразили по три атаки ВСУ на донецком и купянском направлениях, пять атак на запорожском, и по одной атаке на южно-донецком и красно-лиманском направлениях, заявил Конашенков.

"На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка Донецкой народной республики", - сказал он.

По его данным, на этом направлении потери армии Украины составили: до 260 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы Д-20.

"На купянском направлении подразделения группировки войск "Западная" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 47-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

"За сутки на купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два пикапа и гаубица Д-20", - сообщил представитель военного ведомства.

"На запорожском направлении активными действиями российских подразделений при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак противника", - заявил Конашенков.

По его словам, на запорожском направлении потери армии Украины составили: более 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера Stryker производства США, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также два орудия FH-70 производства Великобритании.

"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в Запорожской области уничтожен украинский полевой склад боеприпасов и пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп, а также в ДНР нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

"В результате боев на южно-донецком направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 36", - заявил представитель военного ведомства.

"На красно-лиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака военнослужащих 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

Также он сообщил, что нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в ЛНР и ДНР.

По его данным, потери ВСУ на красно-лиманском направлении составили до 80 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сказал Конашенков.