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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Патрушев проведет в Петербурге совещание по подготовке инженеров судостроения

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в среду проведет в Санкт-Петербурге совещание по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроительной отрасли, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"30 августа в Санкт-Петербурге секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев проведет совещание по вопросам участия высших учебных заведений страны в обеспечении технологической независимости России", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Кроме того, планируется уделить внимание задачам по подготовке инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий России", - сказали в пресс-службе.

Николай Патрушев СБ РФ
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