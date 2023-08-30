Минобороны сообщило об уничтожении 4 катеров ВСУ в Черном море
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в акватории Черного моря уничтожили украинские катера с десантными группами сил специальных операций.
"30 августа около 00:00 по Москве самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек", - сообщили в Минобороны РФ в среду.