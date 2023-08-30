В Кремле не верят в жизнеспособность западных гарантий безопасности Украине

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Возможное предоставление Западом гарантий безопасности Украине на двусторонней основе бесперспективно без учета озабоченностей Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы пока не знаем точно, о какой ситуации идет речь. Из этих заявлений (Запада) не понятно точно, о каком формате гарантий идет речь - сказал он. - Но мы внимательно отслеживаем эту информацию, будем и дальше наблюдать".

По его словам, Москве известно, что "подписан целый ряд соглашений о том, что Украине некие гарантии безопасности будут предоставлены на двусторонней основе целым клубом стран".

"В этом контексте мы ни разу не слышали каких-то упоминаний или хотя бы ссылок на те озабоченности, которые неоднократно были высказаны нашей страной о нашей безопасности", - подчеркнул Песков, добавив, что "это вызывает сожаление".

"Пока смотрим. Пока процесс достаточно однобокий. Суть процесса точно не ясна, но понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания нашей безопасности не могут быть жизнеспособны", - указал пресс-секретарь президента.