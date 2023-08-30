Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

В Кремле не верят в жизнеспособность западных гарантий безопасности Украине

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Возможное предоставление Западом гарантий безопасности Украине на двусторонней основе бесперспективно без учета озабоченностей Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы пока не знаем точно, о какой ситуации идет речь. Из этих заявлений (Запада) не понятно точно, о каком формате гарантий идет речь - сказал он. - Но мы внимательно отслеживаем эту информацию, будем и дальше наблюдать".

По его словам, Москве известно, что "подписан целый ряд соглашений о том, что Украине некие гарантии безопасности будут предоставлены на двусторонней основе целым клубом стран".

"В этом контексте мы ни разу не слышали каких-то упоминаний или хотя бы ссылок на те озабоченности, которые неоднократно были высказаны нашей страной о нашей безопасности", - подчеркнул Песков, добавив, что "это вызывает сожаление".

"Пока смотрим. Пока процесс достаточно однобокий. Суть процесса точно не ясна, но понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания нашей безопасности не могут быть жизнеспособны", - указал пресс-секретарь президента.

Запад Дмитрий Песков Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков объяснил отказ от международного расследования крушения Embraer версией СК о злодеянии

Песков объяснил отказ от международного расследования крушения Embraer версией СК о злодеянии
Хищения в Минкультуры

Экс-чиновник Минкультуры Мазо осужден на 8,5 лет по "делу реставраторов"

Экс-чиновник Минкультуры Мазо осужден на 8,5 лет по "делу реставраторов"
Военная операция на Украине

Российский истребитель уничтожил катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный

Очередной украинский дрон сбит силами ПВО над Брянской областью

Россия названа главным экспортным партнером Эстонии за пределами ЕС

Россия названа главным экспортным партнером Эстонии за пределами ЕС

Российские отельеры задумались о введении безалкогольной системы "все включено"

Российские отельеры задумались о введении безалкогольной системы "все включено"
Военная операция на Украине

Над Рязанской областью сбили несколько беспилотников

Серебряная медаль выпускника будет добавлять до трех баллов к итогам ЕГЭ

Серебряная медаль выпускника будет добавлять до трех баллов к итогам ЕГЭ

Лесной пожар в Геленджике не дошел до "Сафари-парка"

Лесной пожар в Геленджике не дошел до "Сафари-парка"
Военная операция на Украине

Над Орловской областью ночью ПВО сбила два беспилотника

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });