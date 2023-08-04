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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

США и Украина начали переговоры по долгосрочным обязательствам в сфере безопасности

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон и Киев в четверг начали переговоры по долгосрочным обязательствам в сфере безопасности, сообщил госдепартамент США.

"Наши двусторонние обязательства в сфере безопасности будут направлены на обеспечение Украины устойчивыми силами, способными защитить ее сейчас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на начавшихся в четверг переговорах с украинскими коллегами присутствовали представители госдепартамента, Пентагона и совета национальной безопасности.

В ведомстве уточнили, что обсуждения проходят в рамках совместной декларации G7 о поддержке Украины.

Ранее летом страны G7, а также ряд других государств выразили готовность к переговорам с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности. Предполагается, что подобные гарантии могут вступить в силу после завершения конфликта на Украине.

США Украина
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