Российские военные за сутки отразили в Запорожской области девять атак ВСУ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки отразили девять атак вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых подразделений 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его данным, за сутки на данном направлении потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки: "Гвоздика", "Богдана", а также AS-90 производства Великобритании.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево и Красногоровка Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

"В районе населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики поражены склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ", - заявил он.

По словам Конашенкова, потери украинских сил на данном направлении составили до 380 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, орудие "Мста-Б", а также противотанковая пушка "Рапира".

"На купянском направлении подразделениями группировки войск "Западная", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Сергеевка и Новоегоровка Луганской народной республики", - сказал представитель Минобороны.

Он сообщил, что за сутки на данном направлении потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия М109 производства США, гаубица Д-30, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также Krab польского производства.

"На красно-лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - сказал Конашенков.

По его данным, за сутки потери украинской армии составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области", - сообщил представитель военного ведомства.

Конашенков заявил, что потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Он также сообщил, что на херсонском направлении в результате огневого поражения потери украинской армии составили до 15 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.