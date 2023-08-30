В Думе предложили ввести обязательное досудебное обжалование отказа лицензирующего органа

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который вводит процедуру обязательного досудебного обжалования отказа лицензирующего органа в предоставлении соискателю лицензии, сейчас соискатель имеет право обратиться напрямую в суд, минуя досудебные разбирательства.

Документ (№431992-8) опубликован в электронной базе данных парламента, авторы - сенатор Вячеслав Тимченко и группа депутатов Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.

Согласно действующему закону о лицензировании, решение лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии или бездействие лицензирующего органа может быть обжаловано соискателем в порядке, установленном законодательством РФ. Это может быть административное обжалование, то есть подача административного иска в судебные органы; арбитражное обжалование – в случае, если соискатель юридическое лицо или ИП; также можно подать жалобу на решение лицензирующего органа в его вышестоящий орган. Есть вариант подачи нового заявления, в котором исправляются ошибки или недочеты.

Внесенный депутатами законопроект вводит в закон о лицензировании новую статью 18.1. (Обжалование решений и действий (бездействия) лицензирующих органов). Согласно предложенному депутатами варианту, соискатель лицензии вправе обжаловать действия лицензирующего органа как в судебном, так и досудебном порядке. При этом судебное решение вопроса возможно только после использования досудебного механизма. Исключение – обжалования решений гражданами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность.

Сам досудебный механизм подробно описывается в новой статье 11.4 закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Она устанавливает, что жалоба подается лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Уточняется, что жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без использования портала Госуслуг. Жалоба может быть подана заявителем в течение 30 календарных дней со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Жалоба подлежит рассмотрению разрешительным органом в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

Согласно тексту законопроекта, норма об обязательном досудебном обжаловании вступит в силу с 1 января 2025 года, при этом для отдельных видов разрешительной деятельности правительство сможет устанавливать более ранний срок.