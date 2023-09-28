Погранслужба ФСБ сообщила о попытке диверсантов пробраться в Белгородскую область
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Украинскую диверсионную группу не пропустили территорию России, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
"Сотрудниками пограничного управления (...) совместно с приданными подразделениями ВС России в приграничном Краснояружском районе Белгородской области предотвращена попытка проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении.
Диверсантам нанесено огневое поражение.
"Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено. Потерь среди личного состава нет", - отмечается в пресс-релизе.
Ранее оперштаб Белгородской области опроверг распространенную в интернете информацию якобы о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию региона.