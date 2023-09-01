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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Двое пострадавших в ДТП в Калуге находятся в тяжелом состоянии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Двое пациентов, которые пострадали в результате ДТП в Калуге 24 августа и были эвакуированы на лечение в столичные медцентры, находятся в тяжелом состоянии; еще двое - в состоянии средней тяжести, сообщили в Минздраве России.

"Все четверо пациентов, эвакуированных на лечение в московских и федеральных клиниках после ДТП в Калуге, продолжают лечение. Их состояние стабильно: двое из них в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Оказание медицинской помощи пострадавшим контролирует министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 24 августа днем на улице Кирова в Калуге легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта. В результате пострадали 11 человек, из них трое детей. Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

По предварительной информации, в момент ДТП водитель находился под действием наркотиков.

По данным полиции, в апреле текущего года предполагаемый виновник ДТП был лишен прав за управление машиной в состоянии наркотического опьянения. По сведениям СКР, только за 2023 год он 38 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Водитель арестован на два месяца.

Минздрав РФ Калуга
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