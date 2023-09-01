В России начинается новый учебный год

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В школах, колледжах и вузах России 1 сентября начинается учебный год, практически все образовательные учреждения будут работать в обычном режиме.

Учебный год начнётся для более чем 18 млн школьников в 40 тыс. школ, более чем 6,9 млн дошкольников в 33 тыс. детских садах и более 2,6 млн обучающихся в 3 тыс. колледжей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее данным, в первый класс пойдут почти 2 млн детей, рост числа первоклассников составил более 8% по сравнению с прошедшим учебным годом.

ПРИГРАНИЧЬЕ

Школы, колледжи и вузы Белгородской области, которые находятся в приграничной зоне начнут учебный год в дистанционном формате, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, образовательные организации, которые находятся в 20-километровой зоне от границы не могут проводить образовательный процесс очно. С 10 октября 2022 года школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода переведены на дистанционный формат обучения.

Замгубернатора Курской области Виктор Карамышев сообщал о том, что учащиеся девяти школ и трех филиалов в приграничных районах Курской области также начнут новый учебный год в дистанционном формате, в остальных школах обучение будет проходить очно.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в свою очередь сообщал, что 1 сентября начнется в очном формате во всех вузах страны, кроме Донецкой народной республики.

НОВОЕ В ШКОЛАХ

Во всех школах России с 1 сентября начнет работать единый "Золотой" стандарт образования. В связи с ними были введены федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем предметам и для всех уровней школьного образования. Минпросвещения РФ ввело единый стандарт преподавания по шести предметам: русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. В начальной школе это русский язык, чтение и окружающий мир. По остальным предметам школы могут самостоятельно выбирать стандарты, но не ниже установленных министерством.

Под эти стандарты будут разработаны государственные учебники по каждому предмету.

Первыми государственными учебниками, которые были разработаны, стали учебники по истории для 10 и 11 классов, которые объединили всеобщую историю и историю России.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил о том, что обновленные единые учебники по истории для 10-11 классов, можно будет начать использовать во всех школах с 1 сентября, позже он уточнял, что с начала учебного года начнут применять для обучения только учебник по истории для 11 класса.

С нового учебного года в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" будет введен модуль по начальной военной подготовке для учеников 10 и 11 классов. В рамках модуля "Элементы НВП" школьникам придется изучать строевую подготовку и воинское приветствие, оружие, в том числе автомат Калашникова, гранаты Ф-1 и РГД-5, управление и противодействие беспилотным летательным аппаратам, а также действия в современном стрелковом бою и средства индивидуальной защиты. Частично занятия в рамках модуля будут проходить в парках "Авангард" и "Патриот".

В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что помимо обязательного предмета ОБЖ школы дополнительно по своему усмотрению могут самостоятельно включить в учебный план либо в план внеурочной деятельности курсы, посвященные изучению начальной военной подготовки.

Там добавили, что разработаны две рабочие программы таких курсов. В рамках первой для школьников будут организованы занятия и встречи с военнослужащими и ветеранами, экскурсии в воинские части, военно-тактические и военно-спортивные игры. Ученики смогут выезжать на учебные сборы на базе центров военно-патриотического воспитания. Вторая программа познакомит ребят с основами оказания первой помощи и уходом за больными.

Школьников также обяжут заниматься трудовой деятельностью. Они будут убираться в классах, на школьной территории, высаживать деревья, цветы на пришкольной территории, участвовать в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помогать в библиотеке, музее, актовом зале. При этом, согласие родителей или личное одобрение детей не требуется. Председатель думского комитета по просвещению и один из авторов закона о трудовом воспитании Ольга

Казакова сообщала, что законом предлагается "уже в школе формировать чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат: сегодня в виде простых бытовых навыков - таких как умение навести порядок, чистоту в классе, в школе".

В школы вернутся серебряные медали, ими будут награждать выпускников с одной или двумя четверками в аттестате. Медали будут давать дополнительные баллы к ЕГЭ. Серебряные до трех баллов, а золотые прибавят к Госэкзамену пять баллов.

Кроме того, с нового учебного года во всех школах внедряется единая модель профориентации. Для учеников 6 - 11 классов еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации "Россия - мои горизонты".

ВУЗЫ

В этом году вузам было выделено 626 тыс. бюджетных мест, 36 тыс. из которых ушли в новые регионы. Глава Минобрнауки сообщал, что что 40% от общего числа бюджетных мест выделено под инженерные специальности. Самыми популярными направлениями для абитуриентов в этом году стали информационные технологии, медицина и педагогика.

С 1 сентября 2023 года изучение истории в вузах станет обязательным для всех. Была разработана новая концепция преподавания истории для студентов неисторических специальностей, на нее будет отведено не менее 144 часов. Она предполагает обновленный курс истории, который охватывает период с появления первых людей на территории России вплоть до 2022 года. В том числе в курс будет входить отраслевая история, региональная и всемирная.

Кроме того, вузах, как и в школах, будет введена военная подготовка. Курс по "Основам военной подготовки" будут проходить студенты бакалавриата и специалитета, он будет рассчитан на 108 часов, из которых - 72 часа аудиторные занятия, еще 36 часов будет отведено на самостоятельную работу студента. Обучение будет проходить в очной форме.

Еще одним новым курсом для вузов с 1 сентября станет "Основы российской государственности", он будет включать как лекции, так и семинары, будет рассчитан на 72 часа, из них 18-20 часов - внеаудиторная нагрузка. Курс будет состоять из пяти частей: "Что такое Россия", "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство" и "Вызовы будущего и развитие страны".

В этом году участники специальной военной операции и их дети могли поступать в университеты на бесплатную форму обучения по отдельной и особой, которые составляли не менее 10% от общего числа бюджетных мест. В рамках первой из них по программам бакалавриата и специалитета на бесплатное обучение могут претендовать: Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества, граждане, проходившие военную службу в ВС РФ, в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и органах, а также граждане, призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ, добровольцы - участники СВО и их дети, дети военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в иностранных государствах. Кроме того, действует особая квота на поступление в вуз для ветеранов боевых действий и граждан, которые получили в период прохождения военной службы инвалидность.

От участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей были поданы более 9 тыс. заявлений в рамках специальной квоты, в приоритетном порядке зачислены почти 7 тыс. человек. По итогам приёмной кампании 2023 года в вузах наиболее популярными направлениями обучения для участников специальной военной операции (СВО) и их детей стали лечебное дело, педагогика, IT, прикладная инженерия, а также строительство и стоматология.

В этом году была расширена квота правительства для иностранных студентов, если в прошлом году она составляла 23 тыс. бесплатных мест, то в этом году уже 30 тыс., она распространится на 183 страны. На 6 августа 2023 года по квоте уже направлены на обучение более 17 тыс. человек.