ВС РФ счел, что сделки компаний супругов можно оспорить в деле о банкротстве второго из них

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Финансовый управляющий одного из супругов вправе оспорить сделку по продаже имущества компанией, совладельцем которой является другой, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Такой вывод судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ содержится в опубликованном определении по итогам рассмотрения спора, возникшего в деле о несостоятельности Лемиры Арамисовой. Она была признана судом банкротом, в декабре 2021 года, а следом, в апреле 2022 года, - и ее супруг Альбек.

В ходе дела финансовый управляющий Арамисовой Владимир Романов выяснил, что незадолго до их банкротства, в марте 2021 года, ООО "Аудит безопасности", в котором у супруга Арамисовой было 50%, продало за 600 тыс. рублей два земельных участка и здание площадью 1422,5 кв. м в Нальчике ООО "Спас-Спектр" - компании второго совладельца, его брата Романа. Цена была занижена, поскольку суммарная кадастровая стоимость объектов составляет 11,34 млн рублей, счел Романов и попросил суд аннулировать продажу. Он руководствовался пунктом 1 статьи 61.2 закона о банкротстве, которая разрешает признавать недействительными сделки, совершенные должниками или другими лицами за счет должника в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом при неравноценном встречном исполнении.

Первая инстанция его требование удовлетворила: признала сделку недействительной и обязала "Спас-Спектр" вернуть недвижимость "Аудит безопасности". Суд указал, что доля участия в компании является общим совместным имуществом, и потому реализация юрлицом по многократно заниженной цене единственного и дорогостоящего недвижимого имущества "не может негативно не влиять на имущественную массу должника".

Но апелляция и кассация это решение отменили. Они заявили, что спорная продажа не является сделкой, совершенной за счет должника и потому не может быть оспорена в деле о несостоятельности Арамисовой. По их мнению, она состоялась между двумя юридическими лицами, не имеющими прямого отношения к должнику - Арамисовой, а по закону об обществах с ограниченной ответственностью компания не отвечает по обязательствам своих участников.

СКЭС ВС РФ, куда обратился финуправляющий Романов, с этим выводом апелляции и кассации не согласилась. Она напомнила, что по действующим правилам имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом, подлежит продаже в деле о банкротстве гражданина. И в рассматриваемом случае потенциально доля Арамисовой в "Аудит Безопасности" тоже может быть реализована.

Однако апелляция и кассация, по мнению СКЭС ВС РФ, не учли, что из-за отчуждения земельных участков стоимость активов "Аудит Безопасности" сократилась, в результате чего уменьшилась и стоимость доли супруга должника в компании.

В пользу возможности оспаривания сделки между компаниями в деле о несостоятельности Арамисовой, по мнению коллегии ВС РФ, говорит и то, что финансовый управляющий ее супруга поддерживает это требование.

СКЭС ВС РФ отменила решения апелляции и кассации, и отправила спор на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд. Основанием для передачи дела именно в эту инстанцию стало то, что в апелляционной жалобе "Спас-Спектр" приводил аргументы о незаконности выводов о недействительности договора.