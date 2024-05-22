ВС решил, что личное банкротство одного из супругов освобождает его от общих обязательств

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Общий долг супругов не может быть возложен на того, кто ранее прошел процедуру банкротства с аннулированием задолженности: он трансформируется в личные обязательства второго супруга и погашается исключительно за счет его имущества, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Такой вывод содержится в опубликованном определении судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) по итогам рассмотрения дел о банкротстве Марата и Наили Валеевых.

Первой из них банкротство проходила жена. Сначала в ее деле фигурировал долг в 3,44 млн рублей, но в итоге в реестр было включено только 146 тыс. рублей (подробности в материалах дела не приводятся). В ходе процедуры задолженность погашена не была, а по ее итогам суд в 2021 году освободил Валиеву от всех обязательств, в том числе от требований кредиторов, которые не были заявлены "при введении реализации имущества гражданина".

Ее супруг инициировал свое дело о банкротстве осенью 2022 года, пытаясь списать остаток долга по потребительскому кредиту, который он взял в Сбербанке в 2011 году. К тому моменту его размер составлял 610 тыс. рублей, эту задолженность кредитная организация взыскала через суд и продала ООО "НБК", свидетельствуют материалы дела.

Попытка списания долга Валеевым столкнулась с активным сопротивлением этой организации, которая среди прочего требовала признать требование общим обязательством мужа и жены. Такой статус долга позволяет кредиторам требовать его пропорционального возврата с каждого из супругов.

Арбитражный суд республики Татарстан согласился с этим, оспорить его решение в апелляции и кассации Валеевым не удалось. Законодательство позволяет не признавать долг общим, если оформивший кредит супруг потратил заемные средства не на нужды семьи. Но суды сочли, что рассматриваемый случай к подобным ситуациям не относится, так как доказательств подобного расходования средств заемщиком нет. Супруги "не раскрыли информацию о том, куда были направлены денежные средства", говорится в постановлении апелляционного суда.

Также суды отвергли довод о том, что супруга ранее была признана банкротом и освобождена от долгов, в том числе не заявленных кредиторами. Это, по их мнению, "само по себе не исключает возможность признания требования какого-либо кредитора общим обязательством супругов".

Однако СКЭС ВС РФ, куда обратились Валеевы, согласилась с их мнением, что после завершения процедуры банкротства жены и списания долгов ранее возникшие обязательства мужа уже не могли быть признаны общими. Освобождение от долгов "в равной степени распространяется как на обязательства гражданина, по которым он отвечает один, так и на те его обязательства, по которым он отвечает наряду с другими лицами, в частности вместе с супругом", указала коллегия ВС РФ. Это означает, по ее мнению, что после завершения банкротства одного из супругов общие обязательства трансформируются в личные обязательства второго, которые погашаются за счет его имущества.

Свою позицию СКЭС ВС РФ обосновала ссылкой на статью 213.28 закона о банкротстве, в которой перечислены все долги, которые не списываются при завершении процедуры личного банкротства гражданина. Среди них алименты, возмещение вреда жизни и здоровью, долги при признании человека виновным в преднамеренном или фиктивном банкротстве, требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия решения о завершении дела. Однако, обратила внимание коллегия ВС РФ, в этом списке исключений не указаны обязательства, по которым у банкрота имеются солидарные должники, в том числе в силу общности обязательств супругов.

В связи с этим СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и без отправки спора на новое рассмотрение отказала в признании обязательств по кредитному договору общими обязательствами Валеевых.