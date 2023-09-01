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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Донецке сообщили о 10 раненых в результате украинского обстрела центра города

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Более 10 мирных жителей пострадали в пятницу в результате украинского удара из системы залпового огня по центру Донецка, среди них шестилетний ребенок, сообщает совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В час пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО. По предварительным данным, более 10 пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок шести лет", - говорится в сообщении СЦКК, распространенном в пятницу пресс-службой СЦКК.

Донецк
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