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Банк России до конца 2023 года выпустит консультативный доклад по ИИ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует до конца 2023 года опубликовать консультативный доклад по искусственному интеллекту, чтобы обсудить с участниками финрынка сферы его применения и необходимость регулирования, сообщила на конференции первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Мы хотим выпустить консультативный доклад, и я думаю, что мы до конца года это сделаем. Как раз для того, чтобы с участниками финрынка обсудить, для каких областей они предполагают использовать искусственный интеллект, где они сами видят риски, какие бизнес-кейсы они хотят делать с использованием искусственного интеллекта", - сказала она.

"Уже по результатам обратной связи выработать подходы, что-то имеет нам смысл регулировать или нет", - добавила она.

По ее словам, сейчас регулятора в первую очередь интересует вопрос безопасности данных и операций клиентов.

Скоробогатова в апреле сообщала, что ЦБ планирует создать центр компетенций по ИИ.

"Мы как Центральный банк планируем, что мы создадим у себя центр компетенций по искусственному интеллекту, вместе с участниками рынка эту тему начнем активно обсуждать и в нее погружаться", - отмечала она.

Банк России Ольга Скоробогатова
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