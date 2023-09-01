Система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородской областью

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над двумя муниципалитетами региона.

"В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбиты две воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.