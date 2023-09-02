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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

ЦИК сообщил о досрочном голосовании и голосовании на экстерриториальных участках новых регионов

ЦИК сообщил о досрочном голосовании и голосовании на экстерриториальных участках новых регионов
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России сообщил о ходе досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках на выборах в четырех новых регионах страны.

"Ход досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках. Всего по состоянию на 20:00 проголосовали: Народный Совет ДНР - 11,6%, Донецкий городской совет - 15,2%, Народный Совет ЛНР - 3,18%, Законодательное Собрание Запорожской области - 4,30%, Херсонская областная Дума - 4,47%", - говорится в сообщении в телеграм-канале комиссии.

В пятницу в ЦИК РФ сообщили, что 1 сентября началось голосование на экстерриториальных избирательных участках. Жители Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей, которые находятся вдали от дома, смогут проголосовать на экстерриториальных участках, образованных на территории 81 региона страны. Голосование проходит: с 1 по 3 сентября - с 8:00 до 20:00; 4 сентября - с 8:00 до 15:00.

"На участках, образованных на территории четырех новых субъектов, голосуют жители других регионов, которые работают там над восстановлением инфраструктуры", - отметили в комиссии.

Также в ЦИК сообщили, что 31 августа началось досрочное голосование на выборах в ДНР и Запорожской области. Голосование проходит в отдаленных населенных пунктах, где нет помещения для голосования, а также в местах вдоль линии боевого соприкосновения и продлится восемь дней.

ЦИК РФ Центризбирком Луганск Донецк
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