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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Жилой дом поврежден в результате обстрела брянского поселка Курковичи

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с украинской стороны территории Стародубского муниципального округа

"Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом", - написал глава региона в субботу в своем телеграм-канале.

Он отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее Богомаз сообщил об обстреле ВСУ приграничного поселка Климово.

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