Жилой дом поврежден в результате обстрела брянского поселка Курковичи
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с украинской стороны территории Стародубского муниципального округа
"Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом", - написал глава региона в субботу в своем телеграм-канале.
Он отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее Богомаз сообщил об обстреле ВСУ приграничного поселка Климово.