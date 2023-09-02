Автобус сбил людей на платформе городского автовокзала в Башкирии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на платформу на автобусной станции в Нефтекамске (Башкирия), сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе УГИБДД.

"По предварительным данным, 56-летняя женщина, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, совершила наезд на посадочную платформу местного автовокзала. В результате ДТП четыре человека получили травмы, в том числе, двое детей", - сказал сотрудник пресс-службы.

ДТП произошло около 15:00 по Москве, автобус ехал по маршруту Нефтекамск-Николо-Березовка без пассажиров. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы, обстоятельства происшествия уточняются.