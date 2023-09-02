Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Автобус сбил людей на платформе городского автовокзала в Башкирии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на платформу на автобусной станции в Нефтекамске (Башкирия), сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе УГИБДД.

"По предварительным данным, 56-летняя женщина, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, совершила наезд на посадочную платформу местного автовокзала. В результате ДТП четыре человека получили травмы, в том числе, двое детей", - сказал сотрудник пресс-службы.

ДТП произошло около 15:00 по Москве, автобус ехал по маршруту Нефтекамск-Николо-Березовка без пассажиров. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы, обстоятельства происшествия уточняются.

Нефтекамск Башкирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Очередной украинский дрон сбит над Белгородской областью

Один человек погиб и двое пострадали в Белгородской области при обстреле

Один человек погиб и двое пострадали в Белгородской области при обстреле

Военные сообщили о еще одном сбитом беспилотнике ВСУ над Белгородской областью

Депутат Госдумы РФ Сокол снимет свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Вода ушла из более чем 350 домов в Приморье в зоне паводка

Вода ушла из более чем 350 домов в Приморье в зоне паводка

Над Белгородской областью перехвачены два украинских дрона

ЦИК сообщил о досрочном голосовании и голосовании на экстерриториальных участках новых регионов

ЦИК сообщил о досрочном голосовании и голосовании на экстерриториальных участках новых регионов

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Банк России разделит биометрию на группы по уровням соответствия данных

Банк России разделит биометрию на группы по уровням соответствия данных

Иноагентом признан нобелевский лауреат Муратов

Иноагентом признан нобелевский лауреат Муратов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });